ERMAN TOROĞLU

Akraba hakemler çalışmasına ömrümüz vefa etmedi

Sezon içinde hep konuşurum, söylerim "Akraba hakemler var" derim. Hakemlik camiasındaki dede-baba-oğul-amcayeğen ilişkilerini eleştiririm. Yeri gelmişken sordum Yusuf Namoğlu'na... "Akraba hakem işleri ne durumda?" dedim.

"Bunlar için çalışma yapıyorduk ama ömrümüz vefa etmedi" dedi ve devam etti Yusuf Namoğlu: "Erman hocam, akraba hakem olabilir. Ama kaliteli hakem olursa olur. Yoksa önüne geleni akrabadan hakem yaparsan sonuç böyle olur" dedi. Ardından hakem aleminden ilginç bir anektodu paylaştı. Hakemlerin terfii konusunda yaşanan gerçek bir olayı anlattı telefonda bana, "MHK başkanlığı yaptığım dönemde benim komitemde olan Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu vardı. Onunla aynı kademede de Zorbay Küçük vardı. İkisinden biri üst kademeye çıkacaktı. Kadir Tozlu beni aradı, 'Yusuf Ağabey ben komitedeyim. Bu işin dedikodusu çok olur. Bir şey daha var; Zorbay, benim oğlana göre daha iyi hakem. Kesinlikle oğlum diye torpil geçmeyin. Zorbay hak ediyor, üst kademeye o çıksın' dedi. O sene Zorbay Küçük üst kademeye çıktı. Belki de önümüzdeki sene Kadir'in oğlu çıkacaktı. Sonra ne oldu? Kadir'in oğlu, 'Baba sana zarar veririm' diyerek hakemliği bıraktı" dedi.



Zekeriya Alp'e her türlü desteği veririm

ZEKERİYA Alp geldi aklıma, sordum… "Sen hakemdin, MHK'nin başında üç kez görev yaptın. Şimdi de MHK'nin başında futboldan gelen bir isim Zekeriya Alp var. Onunla oturup konuşur musunuz? Hakemliğin gelişimi için görüşmeler, toplantılar yapmanız iyi olmaz mı?" dedim. "Zekeriya iyi arkadaşımdır. Severim" karşılığını verdi Yusuf Namoğlu ve "Ne zaman isterse oturur konuşuruz, her şeyi onunla paylaşmaya hazırım" diye ekledi. Yani mevcut MHK'ye her türlü fikir ve düşünce desteğini vermeye hazır olduğunu iletti.