18 Mayıs 2026 BÜLENT TİMURLENK













4 geriden 7 ileriye "Uzun bir koşuydu G.Saray'ınki. Hayır bu sezon değil, 30 yıl süren bir koşu! Avrupa'da yarı final oynadığında F.Bahçe'nin 4 şampiyonluk gerisindeydi bu kulüp. 92-93'te zirvede bitirdiğinde 9 şampiyonlukla 3. sıradaydı. F.Bahçe'nin 12, Beşiktaş'ın 10 şampiyonluğu vardı. UEFA'yı aldığı sezon 14-13 ile F.Bahçe'yi sollamış, iki sezon sonra da ezeli rakibinden daha zayıf bir kadroya sahip olmasına rağmen 3. yıldızı göğsüne takmıştı. Yine F.Bahçe kadrosu ağır basarken 2006'yı ve ardından 2008'i kazandıklarında şampiyonluk sayıları 17-17 eşitlenmişti. Bugün G.Saray 23-19 önde. Hayır, yukarıdaki şampiyonluk sayılarında bir yanlış yok sadece bu satırları bu köşede yazdığımda takvim yapraklarında 5 Haziran 2023 Pazartesi yazıyordu. 3 yıl geçmiş aradan ve Okan Buruk'un 4 şampiyonluğuyla bugün G.Saray, 26-19 önde… Arka arkaya 5 şampiyonluk kazanırken R.Madrid, bir Hollandalı altyapıyı yeniden inşa ediyordu Barcelona'da. Arka arkaya 4 şampiyonluğu kazandığında da koltuğa yeni oturmamıştı. Cruyff, İspanya'da tarih yazarken, Derwall benzer bir hikâyeyi İstanbul'da yazmıştı… Cruyff'un 4 şampiyonluğunda Guardiola varsa ve o Barça'yı zirveye taşıyan en iyi futbol oynatan teknik adam olduysa, Fatih Terim'in de Okan Buruk'u vardı 4 şampiyonluğunda. Bu ikilinin ellerinde 26 yıl önce yükselen UEFA'nın yıldönümünde G.Saray müzesine 12 lig şampiyonluğu kupası getiren Buruk sahada, Terim tribündeydi. Maç detaydı.