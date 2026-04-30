Yüz milyonlarca insanı keyifle koltuklarından fırlatan tam 9 gol ve inanılmaz bir tempo: Futbolun cevabı

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından biri tarihçilerin karşısına geçip, "Bir İspanyol'un çalıştırdığı Fransız takımı, yardımcılığını bir İngiliz'in yaptığı, Belçikalı teknik adamın yönettiği Alman takımını yenerken Alman takımının gollerini atanlar arasında bir İngiliz ve bir Fransız vardı, maçı da İsviçreli hakem yönetti" deseydi, tarihçiler için makul olan tek gerçek, hakemin İsviçreli olması olurdu… Paris Saint- Germain ve Bayern Münih… Onlar birer yarış atı olsa Veliefendi tarihinden Yavuzhan ve Devir olurlardı..

Geçen sezon son maçta gruptan çıkabilen, finali kazanana kadar da rakiplerinin soluğunu ensesinde hissederken finişi gören "Yavuzhan" Paris Saint-Germain ve kum çim fark etmez çıktığı her yarışı bayrak ayna uzak ara bitirmeyi seven "Devir" Bayern Münih… Kağıt üzerinde PSG ve Bayern Münih, kadroları ve sezon boyunca oynadıkları futbolla finalin en kuvvetli adayıydı. Pandeminin insanoğlunun üzerine çöktüğü 2020 yazında Lizbon'daki 8'li finalin de iki finalistiydiler, o gün kazanan Bayern Münih olmuştu. O finalin rövanşını ertesi sezon Devler Ligi'nde deplasmanda 3-2 ile alan PSG, sonrasında 4 kez arka arkaya rakibine yenik düştü.

RAKAMLAR HER ŞEYİ ANLATIYOR

Bu sezon Bayern Münih grup aşamasında PSG'yi Parc de Princes'te mağlup etmişti. Önceki gün ise aynı yerde kazanan taraf Paris Saint- Germain'di. Yüz milyonlarca insanı ekran başında keyifle koltuklarından fırlatan 9 gol, inanılmaz bir tempo ve Münih'teki rövanşı iple çeken futbolseverler… İki takımın ceza sahası içinden 19 şut çektiği, iki kaleye 13 şutun isabet ettiği, toplamda sadece 18 faulün yapıldığı, rakip ceza sahalarında iki takımın 72 kez topla buluştuğu unutulmaz bir 90 dakika ve tabelada yazan skor: 5-4. "Futbol artık sıkıcı bir oyun" diyenlere, futbolun cevabı belki de bu… İzleyenler için bir şölen ama aynı zamanda bu futbolu oynatan teknik adamlar için de evet, kabus dolu bir 90 dakika ve ötesi.. Biri finale çıkacak ve rövanşın ardından belki PSG'liler, "Bayern'e evimizde 5 attık ama elendik" ya da Bayern Münihliler, "Paris'te 4 gol atmış takımız ama finale PSG çıktı" diyecek… Sahadakiler ne diyecek, bunu da 6 Mayıs Çarşamba gecesi öğreneceğiz…

AKIL DIŞI BİR SENARYO

"SAF futbol sanatı", "Yüzyılın maçı", "Çılgın gece", "Akıl dışı bir senaryo", "Hücum futbolunun klasik eseri"… Avrupa medyası 5-4 biten PSG-Bayern Münih maçının ardından bu coşkulu manşetlerle dün okuyucularıyla buluştu. La Gazzetta dello Sport, "Sıra dışı bir maç bekliyorduk ama bu kadarını değil" derken İngiliz The Sun, "Hayatınızda böyle bir maç izlediniz mi?" diye sordu. Daily Mail, "İki olağanüstü takım karşı karşıya gelirse ne olur? Anarşi" satırlarına yer verdi. Alman Die Welt, "Fazla taktik düşünmeden sadece oyunun güzelliği" yorumunu yaptı.