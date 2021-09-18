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Son dakika spor haberi | İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Ligi'nin 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'un ilk 11'i şekilleniyor. Hamdi Aslan muhtemel 11'i açıkladı. Ayrıca Hamdi Aslan "Trabzonspor Hamsik ile beraber oyun içerisinde kalabiliyor" açıklamasında bulundu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)
18.09.2021
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