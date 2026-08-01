Video Spor Gündemi Videoları SICAK GELİŞME | Gaziantep FK'dan, Beşiktaş'ın Genç Forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu'na Teklif!

SICAK GELİŞME | Gaziantep FK'dan, Beşiktaş'ın Genç Forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu'na Teklif!

👉 A Spor YouTube Kanalına Abone Ol

01 Ağustos 2026 20:58
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaya Temel'den Galatasaray Yönetimine Çok Sert Eleştiri! "Transfer Planlaması Tamamen Yanlış!" 01 Ağustos 2026 21:58
SICAK GELİŞME | Gaziantep FK'dan, Beşiktaş'ın Genç Forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu'na Teklif! 01 Ağustos 2026 20:58
"Galatasaray'da 15 Gün İçerisinde Artık Bir 10 Numara Transferinin Gerçekleşmesini Bekliyorum!" 01 Ağustos 2026 20:58
Ertuğrul Doğan Transfer Hedeflerini Tek Tek Açıkladı! "Takıma '...' Oyuncu Alınacak!" 01 Ağustos 2026 19:58
TRANSFER | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Mohamed Salah Açıklaması Geldi! 01 Ağustos 2026 16:58
Trabzonspor'un Transfer Gündeminde Hangi Oyuncular Var? Abdullah Ercan Tek Tek Açıkladı! 31 Temmuz 2026 22:58
UEFA İle FIFA Arasındaki Krizi Büyüyor! Gianni Infantino Geri Adım Atacak Mi? 31 Temmuz 2026 21:58
Murat Özbostan: "Galatasaray Can Uzun İçin 40 Milyon Avro Vermez" / A Spor / Spor Gündemi Full Bölüm 31 Temmuz 2026 20:58

Son 24 Saatte En Çok İzlenenler

BİZE ULAŞIN