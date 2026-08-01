Video Sabah Sporu Videoları Beşiktaş Transferde Rotayı İspanya'ya Kırdı! Yine Yeniden Alexander Sörloth!

Beşiktaş Transferde Rotayı İspanya'ya Kırdı! Yine Yeniden Alexander Sörloth!

Beşiktaş Transferde Rotayı İspanya'ya Kırdı! Yine Yeniden Alexander Sörloth! 👉 A Spor YouTube Kanalına Abone Ol

01 Ağustos 2026 10:58
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Barış Alper Yılmaz Everton'a Mı Gidiyor? | 40 Milyon Euro'luk Teklif Masada! | Dev Pazarlık Başladı 01 Ağustos 2026 18:58
Furkan Bozoğlu: "Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Şu Anki En Önemli Silahı" / A Spor 01 Ağustos 2026 13:58
Galatasaray Can Uzun Transferinde Sona Yakın Mı? | Yönetimin Bomba Transfer Planı 01 Ağustos 2026 12:58
Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor! Yönetim Franculino Dju İçin Düğmeye Bastı! 01 Ağustos 2026 10:58
Rafael Leao Galatasaray'a Sıcak Bakıyor! Cimbom Transferde Mutlu Sona Yakın 01 Ağustos 2026 10:58
Beşiktaş Transferde Rotayı İspanya'ya Kırdı! Yine Yeniden Alexander Sörloth! 01 Ağustos 2026 10:58
"Siyah-beyazlıların Özlediği Beklediği Oyun Vincenzo Italiano İle Geri Döndü" / A Spor / Sabah Sporu 31 Temmuz 2026 13:58
Italiano'nun Beşiktaş'ı Avrupa'da Esti Gürledi! Savaş Çorlu Beşiktaş'ı Yere Göğe Sığdıramadı... 31 Temmuz 2026 12:58

Son 24 Saatte En Çok İzlenenler

BİZE ULAŞIN