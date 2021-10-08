08 Ekim 2021, Cuma

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Bizim Semtin Takımı: Alibeyköyspor (08/10/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının dokuzuncu durağı Alibeyköyspor oldu. Alibeyköyspor Kulübünün tarihi ve Alibeyköy semtiyle ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...
08.10.2021
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