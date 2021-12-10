Bizim Semtin Takımı: Yücespor (10/12/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının 16. durağı Yücespor oldu. Yücespor Kulübünün tarihi ve Bakırköy ilçesiyle ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...

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