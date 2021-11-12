Bizim Semtin Takımı: Cankurtaranspor (12/11/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının 13. durağı Cankurtaranspor oldu. Cankurtaranspor Kulübünün tarihi ve Fatih ilçesiyle ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...

ABONE OL