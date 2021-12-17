17 Aralık 2021, Cuma

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Bizim Semtin Takımı: Şilespor (17/12/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının 17. durağı Şilespor oldu. Şilespor Kulübünün tarihi ve Şile ilçesiyle ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...
17.12.2021
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