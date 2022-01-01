Bizim Semtin Takımı: Lezzet Durakları (01/01/2022)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı'nda İstanbul'un tarihi ve köklü kulüpleri tanıtılıyor. Kulüplerin yanı sıra semtlerdeki lezzet durakları da göze çarpıyor. İşte Bizim Semtin Takımı Lezzet Durakları...

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