Video Motor Sporları Videoları Ayhancan Güven Almanya'da tarih yazdı

Ayhancan Güven Almanya'da tarih yazdı

Milli sporcu DTM'de şampiyonluğa ulaşan ilk Türk pilot oldu.

05 Ekim 2025 | 18:33
