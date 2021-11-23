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Superbike şampiyonu basının karşısına çıktı! "Gelecek yıl 1 numara için savaşacağım"

Superbike Dünya Şampiyonası'nda Yamaha adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, sezonu lider tamamladı. 2021 Superbike Dünya Şampiyonu olan Razgatlıoğlu, Jonathan Rae'nin 6 yıllık şampiyonluk serisini sona erdirdi. Razgatlıoğlu yurda döndü ve basın toplantısı düzenledi. İşte Razgatlıoğlu'nun basın toplantısı.
23.11.2021
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