5. Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım filmi | İZLE
Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 3-4 Eylül'de Türkiye'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek finalinin tanıtım filmi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Afyon'da yaptığı konuşmada, "Afyonkarahisar, himayemizde 4 yıldır Dünya Motokros Şampiyonası'nda yüz binlerce yerli ve yabancı konuğu burada misafir ediyor. Bu önemli organizasyon aracılığıyla Afyonkarahisar ve Türkiye'nin tanıtımına, turizme ve ekonomiye katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. İşte 5. Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım filmi...
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