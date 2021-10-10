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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanan Valteri Bottas tribünleri selamladı! İşte o görüntüler

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Rolex Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu. Fin pilot, kupa seremonisinin ardından kupasıyla birlikte tribünleri selamladı. İşte o görüntüler...
10.10.2021
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