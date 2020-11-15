15 Kasım 2020, Pazar

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Feyyaz Uçar: Yusuf Yazıcı üzerine takım kurmalıyız

A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Takım Oyunu programında Milli takım hakkında flaş değerlendirmelerde bulundu. Uçar, "Yusuf Yazıcı üzerine bir şeyler düşünmeliyiz her bölgede fazlasıyla iyi performans sergiliyor" dedi.
15.11.2020
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