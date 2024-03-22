GOL | Türkiye U21 1-0 Gürcistan U21
Hazırlık maçında Türkiye U21 Milli Takımı'mız, 16. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle Gürcistan U 21 takımı karşısında 1-0 öne geçti.
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