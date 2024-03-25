Mert Müldür'den EURO 2024 ve Fenerbahçe için dikkat çeken sözler!
Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin yıldız defans oyuncusu Mert Müldür, EURO 2024 ilk hedefin gruptan çıkmak olduğunu ve sonrasında da her rakibi yenebilecek güçte olduklarını söyledi. Yıldız isim, karşısında onu en çok zorlandığı oyuncuları da açıkladı.
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