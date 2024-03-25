Video Milli Takım Videoları Mert Müldür'den EURO 2024 ve Fenerbahçe için dikkat çeken sözler!

Mert Müldür'den EURO 2024 ve Fenerbahçe için dikkat çeken sözler!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin yıldız defans oyuncusu Mert Müldür, EURO 2024 ilk hedefin gruptan çıkmak olduğunu ve sonrasında da her rakibi yenebilecek güçte olduklarını söyledi. Yıldız isim, karşısında onu en çok zorlandığı oyuncuları da açıkladı.

25 Mart 2024 | 11:30
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:44
Mert Müldür'den EURO 2024 ve F.Bahçe sözleri! 25 Mart 2024 | 12:00
08:25
Türkiye U21 2-1 Gürcistan U21 | MAÇ ÖZETİ 22 Mart 2024 | 12:00
00:35
GOL | Türkiye U21 2-1 Gürcistan U21 22 Mart 2024 | 12:00
00:44
GOL | Türkiye U21 2-0 Gürcistan U21 22 Mart 2024 | 12:00
01:09
GOL | Türkiye U21 1-0 Gürcistan U21 22 Mart 2024 | 12:00
08:24
Türkiye U21 2-0 Norveç U21 | MAÇ ÖZETİ 21 Kasım 2023 | 12:00
00:59
GOL | Türkiye U21 2-0 Norveç U21 21 Kasım 2023 | 12:00
01:29
GOL | Türkiye U21 1-0 Norveç U21 21 Kasım 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN