GOL | Türkiye U21 1-0 Norveç U21
Ümit Milli Futbol Takımımız, Cihan Çanak'ın 30. dakikada attığı golle Norveç U21 karşısında 1-0 öne geçti.
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