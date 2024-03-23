Türkiye U21 2-1 Gürcistan U21 | MAÇ ÖZETİ
Türkiye U21 Milli Takımımız, hazırlık maçında Gürcistan U21 Milli Takımı'nı 2-1 mağlup etti. İşte maçın özeti...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:25
Türkiye U21 2-1 Gürcistan U21 | MAÇ ÖZETİ 21 Mart 2024 | 12:00
00:35
GOL | Türkiye U21 2-1 Gürcistan U21 22 Mart 2024 | 12:00
00:44
GOL | Türkiye U21 2-0 Gürcistan U21 22 Mart 2024 | 12:00
01:09
GOL | Türkiye U21 1-0 Gürcistan U21 22 Mart 2024 | 12:00
08:24
Türkiye U21 2-0 Norveç U21 | MAÇ ÖZETİ 21 Kasım 2023 | 12:00
00:59
GOL | Türkiye U21 2-0 Norveç U21 21 Kasım 2023 | 12:00
01:29
GOL | Türkiye U21 1-0 Norveç U21 21 Kasım 2023 | 12:00
02:28
Türkiye U21 1-1 Slovenya U21 (MAÇ SONUCU-ÖZET) 17 Kasım 2023 | 12:00