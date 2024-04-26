AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague

AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadroları da yer alıyor. Peki, AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2024- 10:11