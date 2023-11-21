Türkiye U21 2-0 Norveç U21 | MAÇ ÖZETİ
Ümit Milli Futbol Takımımız, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç U21'i konuk etti. Ay-yıldızlılar bu maçı 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın özeti...
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