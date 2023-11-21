Video Milli Takım Videoları Türkiye U21 2-0 Norveç U21 | MAÇ ÖZETİ

Türkiye U21 2-0 Norveç U21 | MAÇ ÖZETİ

Ümit Milli Futbol Takımımız, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç U21'i konuk etti. Ay-yıldızlılar bu maçı 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın özeti...

21 Kasım 2023 | 22:55
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

08:24
Türkiye U21 2-0 Norveç U21 | MAÇ ÖZETİ 21 Kasım 2023 | 12:00
00:59
GOL | Türkiye U21 2-0 Norveç U21 21 Kasım 2023 | 12:00
01:29
GOL | Türkiye U21 1-0 Norveç U21 21 Kasım 2023 | 12:00
02:28
Türkiye U21 1-1 Slovenya U21 (MAÇ SONUCU-ÖZET) 17 Kasım 2023 | 12:00
00:54
Türkiye U21 0-1 Slovenya U21 17 Kasım 2023 | 12:00
01:04
GOL | Türkiye U21 1-1 Slovenya U21 17 Kasım 2023 | 12:00
00:11
Montella, Arda Güler için R. Madrid idmanında! 07 Kasım 2023 | 12:00
00:59
Toroğlu'dan Montella'ya büyük övgü! 16 Ekim 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN