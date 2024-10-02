Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya cevap! "Gitsin mahallesinde oynasın"
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, gündeme dair açıklamalarda bulunudu. Öztürk yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe 2. Başkanı Acun Ilıcalı'ya da cevap verdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri
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