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Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya cevap! "Gitsin mahallesinde oynasın"

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, gündeme dair açıklamalarda bulunudu. Öztürk yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe 2. Başkanı Acun Ilıcalı'ya da cevap verdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri

02 Ekim 2024 | 14:00
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