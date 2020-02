Fatih Terim: Derbide rahat bir galibiyet aldık

Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbide rahat bir galibiyet aldıklarını söylerken, “Burada alınmış olan üç puan moral açısından önemliydi. Ben biliyorum ki istekler hiç bitmez, bugünden sonra yeni bir şey daha çıkar. İnşallah onu da yapmayı başarırız. Bütün hafta boyunca teoride ne çalıştıysak pratikte de arkadaşlarımız hepsini uyguladılar” dedi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 2'nci sıraya yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç puan aldıkları için mutlu olduğunu vurgulayan Terim, "Geçen senede aynı soru soruldu. Berabere kalınca ne dediysem kazandığımızda da aynı şeyi söyleyeceğim. Bu istatistik önemli değil. Bütün Galatasaray camiası, kazanmamızı istediği için çok sevinçliyim. Derbide Galatasaray'ın kazanması önemlidir. Beşiktaş-Trabzonspor maçı çok keyifliydi ve o maçın arkasına düşemezdik. Oyun üstünlüğünü aldığımız için çok mutluyum. Burada alınmış olan üç puan moral açısından önemliydi. Ben biliyorum ki istekler hiç bitmez, bugünden sonra yeni bir şey daha çıkar. İnşallah onu da yapmayı başarırız. Bütün hafta boyunca teoride ne çalıştıysak pratikte de arkadaşlarımız hepsini uyguladılar. Oyunu kontrol ettiler, üçüncü bölgede basit bir top kaybı yapmadık. Bütün atakları iyi ya da kötü sonuçlandırdık. Bütün halinde oynadık. Tam bir profesyonellikle konsantre olmuş vaziyette bir çok gol pozisyonuna girdik. Sonuç olarak üç puan aldığımız için çok mutluyum" diye konuştu.



"HER KAYBETTİĞİNİZ PUAN SİZİ BİRAZ DAHA UZAKLAŞTIRACAK"



Süper Lig'de bu haftanın ardından oynayacakları her maçın büyük önem taşıdığının altını çizen Terim, "Biz de ilk defa sezon başından bu yana tek maç oynayacağız. Haftada üç maç oynadığımızda acımasızca eleştiriler aldık. Bundan sonrası için o kadar çok şampiyon adayı var ki her kaybettiğiniz puan sizi biraz daha uzaklaştıracak. Kolay maç yok, herkes çok iyi durumda. Allah nasip ederse kayıpsız gitmeyi düşünüyoruz. Ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



"OYNAYAN, OYNAMAYAN HERKESE 'HELAL OLSUN' DİYORUM"



Mücadelenin ilk 20 dakikasında yakaladıkları iki pozisyonu değerlendirmeleri durumunda maçın çok daha farklı bir noktaya gidebileceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Muhakkak ki giderdi. Baştan 2-0 geriye düştüğünüzde o takım için durum sıkıntılı olur. Kadro tercihim Fenerbahçe'ye göreydi hem de bizim kendi oyunumuzu oynayabileceğimiz bir şekildeydi. İlk 20 dakika Fenerbahçe, burada herkese pres yaptı ama biz çalıştık ve bu presi yemedik. Alan daralttık, baskı yaptık. Defansın arkasına sarkmayı da iyi becerdik. İlk defa hayatımda antrenmanda çalıştıklarımızı oyunculara teker teker anlattım, ev ödevi verdim. Penaltı ile ilgili de bir şey söylemiyorum. Penaltıdan önce kalemize şut gelmedi diye hatırlıyorum. Orta saha tercihim için bir tek Selçuk kalmıştı. Bugün Seri, beni en çok sevindiren nokta oldu. Orta sahayı üçleme nedenim oydu. Bununla orta sahada bir üstünlük yakalamayı istedik. Bu da doğru oldu. Muslera'dan en son oyuncuya kadar, oynayan oynamayan herkese helal olsun diyorum. Analarının ak sütü gibi helaldir bu galibiyet" açıklamasında bulundu.



"OYUNCULARIM BANA BU UMUDU VERDİ"



Sahada iyi yaptıkları şeyleri, galibiyetten sonra konuşmayı sevmediğini söyleyen Fatih Terim, "Galibiyetten sonra konuşmak kolaydır, bu benim tarzım değil. Fenerbahçe'yi ekibim çok iyi analiz etti. Onlara teşekkür ederim. Oyuncularımız zaten müthiş konsantre olmuştu. 8-10-12 puanlardan geldik, herkesin isteği galibiyetti. Oyuncularım bana bu umudu verdi. Kazandıktan sonra onu ya da bunu yaptık demek, bana göre değil" şeklinde konuştu.



"BU SADECE BİR 3 PUAN DEĞİL"



Bu maçın skorunun şampiyonluk yarışına da büyük bir etkisi olacağını söyleyen Terim, "Bir defa otomatik olarak bu maç sıralamayı da etkiledi. Bunun yankıları, etkisi çok daha değişik olur. Bu sadece bir üç puan değil. Oyuncuların kendilerine güvenini etkileyecektir. Fenerbahçe'ye karşı burada seyircisinin önünde zevk veren, puanı isteyen bir oyun oynadık. Onun için bunun etkisi çok daha büyük olacaktır" dedi.



"SERI MÜKEMMEL OYNADI"



Orta sahada bu akşam sakat olan Lemina'nın görevini Seri'ye verdiklerini söyleyen Terim, "Bizim kendimize göre bir anlayışımız var. Son aylarda, oyuna çıkarken kalesinden en güvenli çıkan takımlardan biriyiz. Bunu çok iyi becerebilen bir Lemina varken sakatlanması bizi çok üzdü. Biz oyuncu değiştirmek durumunda kaldık ve en az oyuncumuzun olduğu yer orta sahaydı. Seri ile bunu çalıştık. Açıkçası mükemmel oynadı" ifadelerini kullandı.



"ADEM, BU SEZONUN EN ÖNEMLİ YILDIZI"



Adem Büyük'ün ilk 11'de başlamaması üzerine gelen soruya ise Fatih Terim, şu cevabı verdi:



"Oynatmayacağım oyuncuya, seni bu hafta oynatmıyorum, diyen bir hoca değilim. Söylesen belki iyi olur ama öyle biri değilim. Beni oyuncular, tanır çünkü. Adem'i hiç suratı asık gördünüz mü? Onlar da biliyor ki ben bunu taktik icabı yapıyorum. Forma verdiğim hiçbir oyuncu bana teşekkür etmedi, vermediğimiz de küsmez diye düşünüyorum. Adem, bu sezonun en önemli yıldızı. Herkes ona hakkını veriyor. Oyunun durumuna göre, Adem, Falcao, Andone üçlüsünü görebilirdiniz"