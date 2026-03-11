Video Fenerbahce Videoları Fenerbahçe'den yabancı VAR talebi

Fenerbahçe, ligin kalan bölümünde yabancı VAR atanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapmayı planlıyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Erdem Akbaş aktardı.

11 Mart 2026 | 15:21
