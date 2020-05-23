23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Nenad Bjelica'dan flai talep

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Bjelica, Fenerbahçe'nin önerdiği sözleşmenin iyileştirilmesini istedi. Bjelica olmazsa ise Fenerbahçe Okan Buruk ile sözleşme imzalayabilir." ifadelerini kullandı.
23.05.2020
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Nenad Bjelica'dan flai talep Nenad Bjelica'dan flai talep 23.05.2020
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