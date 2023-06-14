GOL | Kepez Belediyespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
TFF 3. Lig play-off final maçında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Berk Ali Nizam'ın 68. dakikada attığı golle Kepez Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti.
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