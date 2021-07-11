11 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberleri: Diego Costa'da flaş gelişme! "Beşiktaş her an vazgeçebilir"
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılığı sonrasında bu bölgeye Şampiyonar Ligi ayarında bir golcü transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlılar bu bölge için bir süredir Diego Costa'yla ilgileniyordu. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, İspanyol golcüyle ilgili flaş ifadeler kullandı. Sarıdağ, "Beşiktaş, Diego Costa'dan her an vazgeçebilir. Her isteği yerine geldikten sonra, bir başka istekte bulunuyor. Bunun nedeni de sosyal medya. Beşiktaş'ın sabır taşı çatlamak üzere." dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
11.07.2021
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