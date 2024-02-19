BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Erman Toroğlu'dan Ernest Muçi'ye büyük övgü! "Rakip için çok tehlikeli"
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Ernest Muçi, faydalı olacak. Çok kısa mesafeden topa kalçadan vuruyor, defanslar ve kaleciler için tehlikeli. Ceza alanı içinde yakalayınca iyi vuruyor. Orta sahadan çıkarken rakip için tehlikeli bir adam." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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