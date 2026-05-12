Türkiye Voleybol Federasyonu, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi için belirlenen 30 kişilik geniş kadrosunu duyurdu.
Kadroda yer alan isimler:
Pasör Çaprazı: Aylin Uslucan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Melissa Vargas, Tutku Burcu Yüzgenç
Pasör: Arelya Karasoy Koçaş, Buse Ünal Pehlivan, Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Melis Yılmaz, Merve İzbilir
Smaçör: Ayşe Çürük, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, İlkin Aydın, Liza Safronova, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncu: Aslı Kalaç, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Ezel Balık, Karmen Aksoy, Merve Atlier, Sinead Jack Kısal, Yasemin Güveli, Zehra Güneş