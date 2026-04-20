Sultanlar Ligi’nde 5’incilik mücadelesi Galatasaray Daikin ile Aras Kargo arasında devam ediyor. Seride 1-0 önde bulunan Galatasaray Daikin, sahasında kazanarak sezonu 5. sırada bitirmeyi ve Avrupa bileti almayı hedefliyor. Aras Kargo ise zorlu deplasmanda galibiyet arayarak seriyi eşitlemek istiyor. Galatasaray Daikin - Aras Kargo maçı saat kaçta? Maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte voleybol heyecanına dair tüm detaylar...

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabı kapsamında Galatasaray Daikin ile Aras Kargo karşı karşıya geliyor. Serinin ilk maçını deplasmanda 3-1 kazanan Galatasaray Daikin, sahasında oynayacağı ikinci mücadeleyi de kazanarak sezonu 5. sırada tamamlamak istiyor. Avrupa kupalarına katılım açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada Aras Kargo ise deplasmanda galip gelerek seriyi üçüncü maça taşımayı hedefliyor.

GALATASARAY DAİKİN - ARAS KARGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 etabının ikinci randevusu için takımlar bugün sahaya çıkıyor. Bu mücadele saat 14:00'te başlayacak.

GALATASARAY DAİKİN - ARAS KARGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadele, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.