VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı canlı izlemek için tıklayın...

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleşecek dev mücadelede lider VakıfBank ile en yakın takipçisi Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaşacak. 22 maçta 19 galibiyet alan sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürürken, 21 galibiyetli VakıfBank sahasında avantajını korumak istiyor. VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmanın yayın detayları ve canlı izleme bilgileri haberimizde yer alıyor.

VAKIFBANK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında oynanacak olan VakıfBank-Fenerbahçe Medicana karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü voleybolseverlerle buluşacak. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadele, İstanbul'da bulunan VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

VAKIFBANK-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Büyük heyecana sahne olması beklenen VakıfBank-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Ligin ilk iki sırasında yer alan iki güçlü ekibin karşılaşması, haftanın en dikkat çeken müsabakalarından biri olacak.

VAKIFBANK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybol tutkunlarının merakla beklediği dev mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Vakıfbank maç günü paylaşımı

Fenerbahçe Medicana maç günü paylaşımı