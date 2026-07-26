Fırtına'dan yerli harekatı! Listede 2 isim var

Fırtına'dan yerli harekatı! Listede 2 isim var

Yerli rotasyonunu kuvvetlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, daha önce de gündeme gelen 2 isim için temaslara hız verdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)