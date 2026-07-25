Rafael Leao'dan Fenerbahçe paylaşımına cevap!

Transferin gözde isimlerinden Portekizli yıldız Rafael Leao'dan flaş bir hamle geldi. Adı özellikle son günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan, sarı lacivertli ekibin transferi bitirmek için hamle yaptığı iddia edilen Leao, bir sosyal medya paylaşımına yorum yaptı. İşte detaylar...