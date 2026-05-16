Trabzonspor'un Silas Andersen için pazarlığı sürüyor

Bordo-mavililer, BK Hacken forması giyen genç ön libero Silas Andersen için temaslarını sürdürüyor. Trabzonspor’un 4 milyon euroluk teklif yaptığı, İsveç ekibinin ise 7 milyon euro talep ettiği öğrenildi. İşte transferde tüm detaylar...