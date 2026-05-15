Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunda şampiyonluğa uzanan Galatasaray, taraftarıyla birlikte RAMS Park'a hareket etti. Sarı kırmızılı kafilenin stadyuma yolculuğu sırasında Galatasaray taraftarları oyuncuları yalnız bırakmadı.

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular, sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a hareket etti.