Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya seslenerek ekonomik destek çağrısında bulundu. Doğan, kulübün sürdürülebilir yapıya kavuşması için taraftar ve iş dünyasının katkısının kritik olduğunu vurguladı.

Trabzonspor'un en önemli gündem maddesinin ekonomik yapı olduğunu belirten Doğan, camianın tüm paydaşlarını destek olmaya davet ederek, "Trabzonspor'un en büyük problemi maddi konular. Trabzonspor'un iş adamlarımızı, taraftarlarımızı TS Club'un yaptığı kampanyalara katılmaya, forma almaya davet ediyorum. Önümüzdeki günlerde gelecek sezonun kombinelerini de çıkaracağız. Taraftarlarımızı buna da davet edeceğiz" dedi.

'HEDEFİMİZ 2061'

Localara olan ilginin uzun vadeli hedeflerle sürdüğünü belirten Doğan, "Localarını 2040 yılına kadar uzatan yönetici arkadaşlarımız var. Hedefimiz 2061. İnşallah desteklerle bu süreç devam edecek. Bu bizim için çok önemli" dedi.

'EKONOMİK GÜÇ BAŞARIYI GETİRECEK'

Kulübün mali yapısının sahaya doğrudan etki ettiğini ifade eden Doğan, "Trabzonspor'da maaşların gününde yatması, primlerin ödenmesi en önemli konudur. Trabzonspor ekonomik özgürlüğüne kavuştuğu an, profesyonel bir anlayışla yönetildiğinde camianın gücüyle her yıl her mücadeleyi verir. Herkes çok rahat olsun" dedi.