Arne Slot'tan dikkat çeken Galatasaray açıklaması!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a elenmesinin ardından İngiliz ekibinin teknik patronu Arne Slot, Premier Lig'deki Brighton maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool ile karşı karşıya geldi. Anfield'da 4-0'lık mağlubiyetten sonra toplam 4-1'lik skorla turnuvaya veda eden taraf Galatasaray oldu.
Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Premier Lig'de oynayacakları Brigton Hove-Albion maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Hollandalı çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynadıkları Galatasaray hakkında konuştu.
Slot, "Türkiye'de şampiyon olduğu için iki takım arasında genelde daha iyi olan taraf olmaya alışkın bir Galatasaray ile karşılaştık" sözleriyle gündem olacak açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarına eklemeler yapan tecrübeli teknik adam, "Bunu bu sezon karşılaştığımız çoğu takımla kıyaslayamazsınız. Belki momentumu kırmaya çalışıyorlardı ama aynı zamanda pres yapmak ve topu oyuna sokmak isteyen bir Galatasaray takımıyla karşılaştık, bizimle mücadele etmek istediler." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ı öven açıklamalarda bulunduktan sonra Slot, sarı-kırmızılılar ile oynanan maçta yedek bıraktığı Joe Gomez ve gelecek Brighton maçı hakkında konuşmasına devam etti.