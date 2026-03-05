Paul Onuachu, Afrika Kupası dönüşü şaha kalktı, forma giydiği tüm maçlarda gol atmayı başardı, takıma çok önemli katkılar sundu. Trabzonspor'un Gökdeleni, Süper Lig'de 18 kez fileleri sarsarak gol krallığı yarışında lider konuma yükselirken, yakaladığı müthiş seriyle kulüp tarihinin "gol kralı" geleneğini bir kez daha gündeme taşıdı. Yalnızca son haftalar değil, sezon geneli de Onuachu'nun ne kadar etkili bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor. 2.01 boyundaki kule bu sezon toplam 24 maçta 20 gol, 2 asist üreterek 22 gole direkt katkı sundu.

KRAL GELENEĞİ GERİ DÖNÜYOR



Fotomaç'ın haberine göre, bordo mavili takım, Trendyol Süper Lig tarihinde 5 kez gol kralı çıkarmayı başardı. Necmi Perekli (18), Şota Arveladze (25), Fatih Tekke (31), Burak Yılmaz (33) ve son olarak Aleksander Sörloth 24 gol atarak krallığını ilan etmişti. Şimdi ise gözler Onuachu'da. Ligde 18 golle zirvede yer alan Nijeryalı yıldız, bu tempoyu sürdürmesi halinde Trabzonspor'un "kral" listesine yeni bir isim ekletmeye aday. Nijeryalı yıldızın ceza sahası içindeki bitiriciliği, hava toplarındaki üstünlüğü ve doğru zamanlaması rakip savunmalar için kabus haline gelmiş durumda.

KUPAYI DA BOŞ GEÇMEDİ



Fatih Tekke'nin Türkiye Kupası A Grubu'nda Başakşehir ile oynanan maçın ikinci yarısında oyuna aldığı Onuachu, yine kısa sürede golünü attı. Tekke'nin övgüyle bahsettiği 2.01 boyundaki futbolcu, sezon başında Trabzonspor'a yeniden transfer olma sürecinde önemli fedakarlıklar yapmıştı. Dev golcü takım içerisinde sadece attığı gollerle değil, arkadaşlığı ve karakteriyle de dikkat çeken bir isim konumunda. Karadeniz devinin hücumdaki vazgeçilmez ismi olan Onuachu, her hafta fileleri sarsarak yeni bir hikaye yazmayı planlıyor.



49



Bu sezon gol sayısını 20'ye yükselten Onuachu, Karadeniz deviyle bugüne kadar çıktığı 49 maçta ise 37 gol attı ve 6 asist yaptı.



AL AHLI YAKINDAN İZLİYOR



Ligde 18 golle krallık yarışında zirvede olan Onuachu için son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'nin yaz transfer dönemi için devreye girmeye hazırlandığı öne sürüldü. Al Ahli'nin, 31 yaşındaki forvete haftalık 144 bin euro, (ayda 576 bin euro) maaş önermeyi planladığı konuşuluyor. Bu rakamın, Onuachu'nun Trabzonspor'da kazandığı ücretin yaklaşık dört katına denk geldiği ifade ediliyor. Onuachu'nun Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var.