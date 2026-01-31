Trabzonspor, Umut Nayir transferinin ardından sağ kanat Yusuf Sarı için harekete geçti. Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen ve yabancı kontenjanının da dolu olması nedeniyle sorun yaşayan bordo- mavililer eski futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor'un 27 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Başakşehir ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu sezon Başakşehir formasıyla toplam 14 maça çıkan ve 3 asist yapan Yusuf, 2,5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'da 69 maça çıkmış ve 5 gol, 5 asistle oynamıştı. Sol kanat ve forvette de oynayabilmesi avantaj olarak gözüküyor.