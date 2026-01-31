Trabzonspor, Umut Nayir transferinin ardından sağ kanat Yusuf Sarı için harekete geçti. Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen ve yabancı kontenjanının da dolu olması nedeniyle sorun yaşayan bordo- mavililer eski futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor'un 27 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Başakşehir ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu sezon Başakşehir formasıyla toplam 14 maça çıkan ve 3 asist yapan Yusuf, 2,5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'da 69 maça çıkmış ve 5 gol, 5 asistle oynamıştı. Sol kanat ve forvette de oynayabilmesi avantaj olarak gözüküyor.
Yusuf Sarı Trabzonspor'a çok yakın! RAMS Başakşehir ile transfer görüşmeleri başladı
Trabzonspor, eski futbolcusu Yusuf Sarı için yeniden devrede. Bordo-mavililerin 27 yaşındaki Sarı'nın transferi için RAMS Başakşehir ile temaslara başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 31.01.2026 - 06:41