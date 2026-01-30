Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında cuma akşamı deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Ligde ikinci yarının ilk iki maçında Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarını 2-1'lik skorlarla kazanan Trabzonspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, Antalyaspor karşısında hem bu seriyi sürdürmek hem de üst sıradaki Fenerbahçe ve Galatasaray'a biraz daha yaklaşmayı hedefliyor.

ZİRVE YARIŞINA DEVAM

Ligde 19 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan Karadeniz devi, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Önemli maç öncesi Trabzonspor'da Saviç ve Vişça'nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca geçen hafta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Mustafa Eskihellaç da cuma akşamki maçla beraber takıma geri dönüyor.

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK

Antalyaspor ile Trabzonspor arasında cuma akşamı oynanacak mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Oğuzhan Çakır, bordo-mavili takımın daha önce 2024- 2025 sezonunda iç sahadaki Fenerbahçe maçında düdük çalmış ve 3-2'lik yenilgi gelmişti. Çakır, Antalyaspor'un ise 6 maçını yönetti.

TEKKE KAYIP İSTEMİYOR

İkinci yarının ilk iki haftasını kayıpsız geçen Trabzonspor'da Fatih Tekke, Antalyaspor maçı öncesi oyuncularına seslendi. Deneyimli teknik adamın özellikle maçların ilk bölümlerine vurgu yaparak, kontrollü ama cesur bir oyun talep ettiği öğrenildi. Tekke'nin, "Oyunu biz yöneteceğiz, skor ne olursa olsun disiplin bozulmayacak" mesajını net bir şekilde verdiği belirtildi.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor ile Antalyaspor, Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 59 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 109 gol attı, kalesinde 59 gol gördü. Rakibi karşısında son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Trabzonspor, bu sezonun ilk yarısındaki maçı 1-0 kazanmıştı.

ANTALYA'DA ÖZEL KARŞILAMA

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı. Perşembe günü Antalya'ya giden bordo-mavilileri taraftarlar karşıladı. Havalimanında coşkuyla karşılanan kafileye çiçek hediye edildi ve fotoğraflar çekildi.

İŞTE HESAP.COM ANTALYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Soner, Sarıç, Safuri, Storm, Samet, Van de Streek

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Mustafa, Onuachu