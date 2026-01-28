Trabzonspor'da yerli takviyesi de gündemde. Listeye alınan son isim yabancı değil: Yusuf Sarı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, 2019-22 yılları arasında bordo mavili formayı giyen 27 yaşındaki sağ kanat, menajerler tarafından Karadeniz devine önerildi. Başakşehir'de son maçını 7 Aralık 2025'te Gençlerbirliği'ne karşı oynayan Sarı, o tarihten bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Trabzonsporlu kurmayların Sarı için tam teşekküllü bir sağlık raporu istedikleri, gelecek bilgiler ışığında bu transfere yön verecekleri kaydedildi.

1.68 boyundaki futbolcu bu sezon Başakşehir'de 14 maçta forma giydi 3 asist yaptı. Sol kanat ve forvette de oynayabilen Yusuf'un kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var. Değeri 3.5 milyon euro ve Trabzonspor formasıyla çıktığı 69 maçta 5 gol atmış ve 6 da asist yapmıştı.