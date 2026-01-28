UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, perşembe günü TSİ 23.00'te FCSB ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puanla 18. sırada bulunuyor. Mavi-kırmızılılar ise 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6 puan topladı ve averajla 29. sırada yer alıyor. Tedesco'nun öğrencileri bu turnuvada son olarak Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Play-off oynamayı garantileyen Fenerbahçe, Romanya'da galibiyet elde ederek lig aşamasını üst sıralarda bitirmek istiyor.
5. RANDEVU
Fenerbahçe, eski adı Steaua Bükreş olan takımla 4 resmi maçta karşılaştı. İki ekip ilk olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası 1. turda rakip olurken, Rumen ekibi 1 galibiyet, 1 beraberlikle tur atlayan taraf oldu. 2009-2010 sezonunda ise Avrupa Ligi grup aşamasında oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, Kadıköy'de 3-1'lik galibiyetler elde etti.
AVRUPA KUPALARINDA 298. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında perşembe günü oynayacağı mücadeleyle birlikte 298. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 64 maçta da berabere kaldı. 116 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 406 gol gönderirken, kalesinde ise 418 gol gördü.