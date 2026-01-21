Wagner Pina için Güney Amerika'dan ciddi bir talip çıktı. Brezilya Seri A ekibi Vasco da Gama, Yeşil Burun Adaları milli takımı formasını da terleten sağ beki kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Fotomaç'ın haberine göre Brezilya ekibinin sunduğu ilk plan; 23 yaşındaki savunmacıyı bir sezonluk satın alma opsiyonuyla kiralamak. Henüz başlangıç aşamasında olan görüşmelerde Trabzonspor'un tavrı belirleyici olacak. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu satış listesinde yer almıyor.
Wagner Pina için flaş ayrılık iddiası! Trabzonspor'un transfer kararı...
Trabzonspor’un sağ beki Wagner Pina'ya Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın talip olduğu öne sürüldü. Trabzonspor'un kararının bu süreçte belirleyici olacağı öğrenildi. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)
Yayın Tarihi: 21.01.2026 - 06:41