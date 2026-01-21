Trabzonspor'da ayrılık resmileşti! İşte yeni takımı

Trabzonspor, 24 yaşındaki Ukraynalı golcü Danilo Sikan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada,
"Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcumuz Danilo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 21, 2026
Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/mYtx09cP64
TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ
"Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Anderlecht Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; Anderlecht, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
ANDERLECHT KULÜBÜ TRANSFERİ BÖYLE AÇIKLADI
Sporting's new striker: Danylo Sikan. ★★★ pic.twitter.com/TQriIOiFjf— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 21, 2026