Trabzonspor'da ayrılık resmileşti! İşte yeni takımı

Trabzonspor, 24 yaşındaki Ukraynalı golcü Danilo Sikan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada,

"Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcumuz Danilo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ



"Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Anderlecht Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; Anderlecht, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."



ANDERLECHT KULÜBÜ TRANSFERİ BÖYLE AÇIKLADI