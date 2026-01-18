Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Kocaelispor maçı öncesi konuştu.

İşte Tekke'nin sözleri:

Fatih Tekke: "Önce bütün takımlara, oyunculara, camialara ikinci yarı hayırlı olsun. İkinci yarılar, ilk yarılardan daha zor oluyorlar. Süper Kupa'da oynadık, Türkiye Kupası oynadık. Yeni gelen, ayrılan, beklediğimiz oyuncular var. Ligin en zor deplasmanlarından birisi. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor ama ikinci yarıya kazanarak başlamak istiyoruz.

Takımım hazır. Sakatlarımız var ama şu anda şikayetçi olacağım bir durum yok. Takımda ve kulübede oyuncularımız var. Maça hazırız. Hafta boyu taç, duran toplar, geçişler, top bizdeyken olan durumların tekrarını yaptık ve çalıştık. Hazırız, kazanmak için buradayız. Umarım kazasız belasız kazanırız.

Herkes yüzde yüz hazır olmamasına rağmen şu anda oyuncularımız var. Onlara güveniyoruz. Gençlerbirliği maçı hariç... İstek, arzu, mücadele ediyoruz duygusunu vermemiz gerekiyor. Yoksa burada gerçekten zor bir deplasman. Biz Trabzonspor olarak bu duyguyu vermemiz lazım. Umarım burada iyi mücadele ve en önemlisi galip gelmek. Galip gelmek bizim için çok önemli olacak.

Morale ihtiyacımız var. İyi yoldayız. Ne olursa olsun şu anda bir takımımız var. Gelecekler var, belki yine ayrılacaklar var. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bazen olmuyor ama gidiyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Çok değerli oyuncularımız var saha içinde ve saha dışında. Bu oyunculardan her maç müthiş performans beklemek doğru değil. Bir sürü etken ama her maç olduğu gibi bu maça da hazırız. Umarım çalıştığımız yerden gol yemeden ve çalıştığımız şekilde gol atarak hayırlısıyla buradan ayrılırız."