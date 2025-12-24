Sezonun ikinci yarısında zirveye oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Onuachu'nun alternatifi olan Sikan'dan beklediği verimi alamayan Fırtına, forvet transferi için de hamle yapmış durumda. Gündemdeki ismi ise Daily Record Sport duyurdu. İngiliz gazetesi, bordo mavili yönetimin, MLS takımı Columbus'ta forma giyen Wessam Abou Ali'yi kiralamak istediğini yazdı. 26 yaşındaki Filistinli santrforun da Trabzonspor'a gitmeye sıcak baktığı ve temasların sürdüğü vurgulandı.

60 MAÇTA 38 GOL ATTI

1.87 boyundaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Market değeri 6 milyon euro olarak gözüken Ali'nin Danimarka pasaportu da var. 2025'te MLS'te 5 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Abou Ali hem kulüp hem milli takım seviyesinde gol kaydedebilen bir santrfor. Özellikle Mısır'da Al Ahly'de 60 maça çıkıp 38 gol + 10 asist ürettikten sonra 2025'in 7. ayında 6.4 milyon euro'ya Columbus'a transfer oldu. Fiziksel yapısı ile ceza sahasında etkin olduğu bilinen Filistinli futbolcu, Onuachu'yu yedekleyebilecek kapasitede.

GÜÇLÜ YÖNLERİ



Bitiricilik: Ceza sahası içinde soğukkanlı. Tek vuruşlar, doğru pozisyon alma.

Hava topları: Kafa golleri ve duran toplarda tehdit.

Sırtı dönük oyun: Topu saklayıp kanatları oyuna sokabiliyor.

Çalışkanlık: Pres yapıyor, savunmaya yardım ediyor.



GELİŞTİRMESİ GEREKENLER



Hız & çeviklik: Çok seri bir forvet değil.

Oyun kurulumuna katkı: Pas bağlantıları elit seviyede değil.

İstikrar: Form dalgalanmaları olabiliyor; süreklilik önemli.



OYUN PROFİLİ



Pozisyon: Santrfor

Tarz: Ceza sahası golcüsü

Fizik: Güçlü, temaslı oyundan kaçmıyor



HANGİ SİSTEMDE PARLAR?