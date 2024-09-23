Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Gaziantep ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 6. hafta müsabakasında Gaziantep ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Trabzonspor maçı 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

120 GÜNLÜK GALİBİYET HASRETİ

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ligde 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Dördüncü hafta ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, son olarak da erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde 10 sezon içerisinde ilk kez, ilk 4 maçından galip gelemeyerek 2014-2015 sezonundaki aynı başlangıcını gerçekleştirdi.

SON GALİBİYET GEÇEN SEZON

Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti.

26 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, bu sezon başlayan ligde de galip gelemeyerek 120 gündür 3 puan sevinci yaşayamadı.

10 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupaları ve ligde toplam 10 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 2 galibiyet elde etti. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Trabzonspor, galibiyetlerini UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında yaşadı. Deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, sahasında da 1-0'lık galibiyet elde etti.

Trabzonspor, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0'lık yenilgi ile elendi.

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.

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