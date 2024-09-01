Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:
Eyüpspor: Berke Özer, Lucas, Robin Yalçın, Tayfur, Umut, Melih, Midtsjö, Emre, Saiz, Ahmed, Thiam
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Lundstram, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Cihan, Orsic, Enis, Draguş
EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Trabzonspor maçı 1 Eylül Pazar günü 19.15'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.