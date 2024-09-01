Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Eyüpspor'un konuğu oluyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.

Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:

Eyüpspor: Berke Özer, Lucas, Robin Yalçın, Tayfur, Umut, Melih, Midtsjö, Emre, Saiz, Ahmed, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Lundstram, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Cihan, Orsic, Enis, Draguş

EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Trabzonspor maçı 1 Eylül Pazar günü 19.15'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.