Trabzonspor-Ruzomberok UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Fizik kalitesi yüksek, her takımın oyun planının olduğu zor bir ilk maç oynadık. Güçlü taraflarını bize karşı çok iyi kullandılar. Biz oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık. Rakip kadar bizim de pozisyonumuz vardı. Kaptanımız da o gün iyi bir performans gösterdi. Deplasmanda 2-0 kazanmak son derece önemli. Biz rakibin her sistemine göre hazırlıklarımızı yaptık. Yarın seyircimizin önünde daha iyi bir oyunla kazanıp tur atlamak istiyoruz. Umarım taraftarımızla birlikte bunun karşılığını alacağız.

Umarım güzel günleri hep birlikte yaşarız. Veriler, istatistikler tarihte hep yer alır ama benim için turu cebine almak benim için çok daha önemli. Hedeflerimize giderken maç kazanmak adımlarımızı hızlandıracaktır.

UĞURCAN ÇAKIR: RAKİBİMİZE HAZIRIZ

Avantajlı bir skorla döndük ama ilk resmi maç olmasının verdiği bir form durumu vardı. Kazanarak dönmek önemliydi. İkinci maça iyi çalıştık. Rakibimize hazırız. İnşallah yarın buradan galibiyetle ayrılıp turu geçmek istiyoruz.

Avrupa Şampiyonası'nda 40-45 gün geçirdim. Orada da iyi bir mücadele verdik. Orada oynayıp oynamamak çok önemli değil çünkü ülke bayrağını temsil ediyoruz ve bu büyük bir onur. Ondan sonra Abdullah Hocam biraz fazla izin verdi bana. Trabzonspor için elimden geleni yapıyorum. İlk maçtaki performansım da benim için güzel bir gündü. İnşallah böyle devam ederim.